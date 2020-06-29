МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Средние цены на бензин в России с 22 по 26 июня больше всего выросли в рознице на Дальнем Востоке, в частности "Премиум-95" подорожал на 25 копеек — до 49,49 рубля за литр, свидетельствует аналитика Refinitiv Kortes (ранее — информационно-аналитический центр "Кортес").

Бензин "Премиум-95" на протяжении нескольких недель дорожает в РФ быстрее, чем другие марки. Согласно данным Refinitiv Kortes, средние цены по АЗС выросли на 10 копеек — до 46,38 рубля за литр.

Стоимость бензина "Регуляр-92" в среднем на АЗС за неделю выросла на 5 копеек — до 43,03 рубля за литр, на Дальнем Востоке — на 21 копейку, до 47,7 рубля за литр. Бензин "Супер-98/Аи-100" в РФ подорожал в среднем на 3 копейки — до 51,91 рубля за литр, на Дальнем Востоке — на 1 копейку, до 53,57 рубля за литр.

Оптовые цены на бензин по России в целом также продолжали расти. Бензин "Регуляр-92" подорожал в опте с 22 по 26 июня на 153 рубля — до 51 077 рублей за тонну, "Премиум-95" — на 222 рубля, до 56 883 рублей за тонну, "Супер-98/Аи-100" — на 1015 рублей, до 61 482 рублей за тонну.

Дизельное топливо в рознице в России подорожало на 2 копейки — до 48,06 рубля за литр, а на Дальнем Востоке — на 28 копеек, до 53,31 рубля за литр. Цена на дизельное топливо в опте в среднем по РФ выросла на 323 рубля — до 49 131 рубля за тонну.