МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. "Сибур" и китайская Sinopec подписали акционерное соглашение по созданию совместного предприятия для проекта Амурский ГХК, работают над регуляторными разрешениями, говорится в проспекте к еврооблигациям российской компании, который имеется в распоряжении РИА Новости.

"В июне 2020 года "Сибур" и Sinopec подписали акционерное соглашение по Амурскому ГХК и работают над получением регуляторных разрешений", — говорится в документе.

"Сибур" в мае сообщал, что Sinopec уже получила все необходимые корпоративные одобрения для создания совместного предприятия с "Сибуром" по проекту Амурского ГХК.

"Сибур Холдинг" и China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec) подписали основные условия возможного создания совместного предприятия на базе ООО "Амурский ГХК" в июне 2019 года. В случае принятия "Сибуром" окончательного инвестиционного решения по проекту Sinopec планирует участие в СП с долей 40%, сообщала компания.

"Сибур" предварительно оценивает инвестиции в создание Амурского ГХК в 10,7 миллиарда долларов. "Предварительные инвестиции в проект оцениваются примерно в 10,7 миллиарда долларов", — говорится в документе.

"Сибур" прорабатывает проект строительства Амурского ГХК, который технологически связан с Амурским газоперерабатывающим заводом (ГПЗ) "Газпрома". Но инвестиционное решение по проекту еще не принято.