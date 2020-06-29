МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) на торгах в понедельник вновь достигла рекорда за всю историю наблюдений с начала 2018 года, следует из данных биржи.

По итогам торговой сессии 29 июня цена Аи-95 с поставкой в Европейской части России по национальному индексу достигла 58,174 тысячи рублей за тонну, увеличившись на 0,4% по сравнению с предыдущим показателем, который также был рекордным.

При этом объем торгов составил 7,53 тысячи тонн, или 438 миллионов рублей.

Предыдущие исторические максимумы был зафиксированы 17 и 18 июня, затем — в минувшую пятницу. До этого бензин Аи-95 на бирже дороже всего стоил в июне 2018 года.

Цена бензина Аи-92 по итогам торгов понедельника составила 50,493 тысячи рублей за тонну по национальному индексу. Это на 0,23% ниже уровня предыдущей торговой сессии.

Объём торгов этим бензином составил 13,625 тысячи тонн, или 688 миллионов рублей.