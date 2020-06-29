МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Акционеры ОГК-2 одобрили выплату дивидендов по результатам 2019 года в размере 5,44 копейки на акцию, сообщила компания.

"Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям общества по результатам 2019 года в размере 0,0544445744 рубля на одну обыкновенную акцию", — говорится в сообщении.

Всего на выплату дивидендов решено направить 6,013 миллиарда рублей, что составляет 50% от чистой прибыли по МСФО. Реестр на получение дивидендов закрывается 10 июля.

По итогам 2018 года ОГК-2 выплачивала дивиденды на уровне 3,68 копейки на акцию, или 3,902 миллиарда рублей, что составляет 35% от чистой прибыли по РСБУ. Дивиденды ОГК-2 за 2017 год составили 1,63 копейки на акцию.

ОГК-2 — компания тепловой генерации. Контролирующим акционером компании является ООО "Газпром энергохолдинг" (100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром").