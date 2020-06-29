МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Акционеры "Мосэнерго" одобрили выплату дивидендов по итогам 2019 года в размере 12,075 копейки на акцию, суммарно 4,8 миллиарда рублей, сообщается в материалах компании.

"Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "Мосэнерго" по результатам 2019 года в размере 0,12075 рубля на одну обыкновенную именную акцию", — говорится в сообщении.

Это соответствует выплате 50% прибыли, относящейся к акционерам, за 2019 год по МСФО.

Реестр на получение дивидендов закроется 8 июля.

"Мосэнерго" — территориальная генерирующая компания России. В ее составе работают 15 электростанций установленной электрической мощностью 12,8 тысячи МВт. Установленная тепловая мощность компании — 43,8 тысячи Гкал.ч. Электростанции "Мосэнерго" поставляют свыше 60% электроэнергии, потребляемой в Московском регионе, и обеспечивают около 90% потребностей Москвы в тепле.

Основные акционеры — ООО "Газпром энергохолдинг" с долей в 53,5%, город Москва в лице департамента городского имущества с долей 26,45%.