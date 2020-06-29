МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Турция в апреле сократила импорт газа на 25,81% в годовом выражении — до 2,634 миллиарда кубометров, из которых 1,387 миллиарда пришлось на трубопроводный газ, а 1,247 миллиарда на СПГ, говорится в отчете энергетического регулятора страны EPDK.

При этом сокращение показателя произошло именно в части трубопроводных поставок — в 2 раза, тогда как объем импортируемого в Турцию сжиженного природного газа, напротив, вырос по сравнению с апрелем 2019 года в 1,8 раза. В месячном же выражении импорт газа в Турцию также сократился — на 33%.

Поставки газа из России в Турцию в апреле вновь упали в годовом выражении — на 68,57%, до 470 миллионов кубометров. Однако в месячном выражении виден рост — на 21%. Это произошло на фоне падения поставок газа из Ирана до нуля, тогда как еще в марте страна импортировала 558 миллионов кубометров иранского газа.

Доля России на рынке Турции в апреле также увеличилась — до 17,86% против мартовских 9,89%. Таким образом, страна стала вторым по величине поставщиком "голубого топлива" на турецкий рынок в отчетном месяце.

Однако крупнейшую долю по поставкам газа в Турцию сохранил за собой Азербайджан, из которого было импортировано на 26% больше, чем в прошлом году, или 917 миллионов кубометров. Она составила 34,8%.