МОСКВА, 29 июн /ПРАЙМ/. "Роснефть" создала единую систему по борьбе с коронавирусом, провела более 100 тысяч тестов сотрудников, сообщается на сайте компании.

"Как и прежде, наивысшим приоритетом для меня является сохранение жизни и здоровья персонала компании и подрядных организаций, работающих в офисах и производственных площадках. Мы разработали и внедрили ряд обязательных требований, направленных на минимизацию рисков заражения людей и возможного распространения новой коронавирусной инфекции. Призываю руководителей всех уровней обеспечить их выполнение", — приводятся слова главного исполнительного директора "Роснефти" Игоря Сечина.

Отмечается, что офисные помещения "Роснефти" полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты, компания закупила более 3 миллионов литров дезинфицирующих средств, свыше 500 тысяч литров антисептиков. Кроме того, ведется масштабное тестирование сотрудников на COVID-19 — проведено более 100 тысяч тестов. Добавляется, что производственные объекты также располагают необходимым оборудованием и средствами защиты, закуплено более 7 миллионов единиц средств индивидуальной защиты, включая маски, респираторы, очки, халаты и перчатки.

Как сообщает компания, в вахтовых поселках "Роснефти", введен особый санитарно-эпидемиологический режим, увеличены межвахтовые интервалы по основным производственным предприятиям с 30 до 90 дней. Кроме того, развернуты обсерваторы для размещения сотрудников, заезжающих на вахту, а также изоляторы.

Добавляется, что компания производит на своих мощностях и выпускает на внутренний рынок два вида продукции, являющейся компонентами для производства антисептических средств – этиловый спирт и ацетон (вторичный антисептик).

"С начала пандемии в России было реализовано 19,6 тысячи тонн ацетона и 1,8 тысячи тонн этилового спирта. Доля компании на рынке ацетона составляет – 66%, а этанола – 12%", — говорится в сообщении.