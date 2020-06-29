МЕХИКО, 29 июн /ПРАЙМ/. Верховный суд юстиции Мексики счел новую политику министерства энергетики нарушающей конституцию в части принципов о свободной конкуренции и остановил ее действие "до разрешения вопроса по существу".

"Удовлетворено ходатайство Федеральной комиссии по экономической конкуренции (Cofece) об ограничительных мерах с целью остановки действия и последствий Соглашения о политике надежности, последовательности и безопасности национальной энергетической системы, опубликованного в Официальном вестнике Федерации 15 мая 2020 года, до тех пор, пока вопрос не будет решен по существу", — говорится в постановлении суда, опубликованном в понедельник.

Cofece неделей ранее заявила в суде о несоответствии новой политики минэнерго основному закону страны, а также применимым законам об электроэнергии, которые в совокупности устанавливают режим конкуренции при её производстве и поставке.

Согласно новым правилам, государственный центр энергетического контроля уполномочен ограничивать передачу электроэнергии из возобновляемых источников, в основном осуществляемой частными компаниями, чтобы отдавать приоритет электростанциям Федеральной комиссии по электроэнергии CFE, работающим в основном на ископаемом топливе. Кроме того, генерирующие компании должны будут платить государству за использование сетевой инфраструктуры.

Поясняя причины реформы, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что в результате действий нечистых на руку компаний и политиков, которые приватизировали энергетический сектор, при закупках электроэнергии в отношении ряда частных компаний действовал преференциальный режим. По его словам, существовавшая схема ущемляла интересы государственной CFE, которая в частности производит энергию из возобновляемых источников на своих ГЭС.