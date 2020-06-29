АФИНЫ, 29 июн /ПРАЙМ/. Рабочая группа высокого уровня по вопросам энергетики стратегического диалога Греции и США провела второе заседание, на котором обе делегации выступили за соблюдение всеми государствами Восточного Средиземноморья международного права, включая международное морское право.

Делегации Греции и Соединенных Штатов вновь подтвердили свою поддержку проектам диверсификации источников энергии в Восточном Средиземноморье, говорится в совместном заявлении, текст которого поступил в РИА Новости из пресс-службы МИД Греции.

"Правительства Соединенных Штатов и Греции провели посредством телеконференции 29 июня 2020 года второе заседание рабочей группы высокого уровне по стратегическому диалогу по энергетическим вопросам. Глава делегации США, заместитель госсекретаря США по энергетическим ресурсам Фрэнсис Фэннон, заместитель министра энергетики США Марк Менезес, заместитель министра иностранных дел Греции по экономической дипломатии Константинос Франкояннис и заместитель министра окружающей среды и энергетики Герасимос Томас подтвердили приверженность Греции и Соединенных Штатов совместной работе в целях поддержки диверсификации источников энергии в Юго-Восточной Европе, сотрудничества с региональными партнерами в Восточном Средиземноморье для развития энергетики и продвижения региональной энергетической безопасности", — говорится в совместном заявлении.

Рабочая группа по энергетике отмечает "неуклонно растущее двустороннее сотрудничество после встреч в рамках стратегического диалога между США и Грецией в декабре 2018 года и октябре 2019 года".

Обе стороны заявили о поддержке механизма "3 + 1" (Греция, Израиль, Кипр плюс США) и газового форума EastMed Gas.

"Делегации США и Греции подчеркнули необходимость того, чтобы все государства Восточного Средиземноморья вели свою деятельность в соответствии с международным правом, включая международное морское право, как это закреплено в Конвенции 1982 года по морскому праву, и продвигали добрососедские отношения в интересах региональной стабильности и безопасности, создавая тем самым благоприятные условия для диверсификации источников энергии и маршрутов", — говорится в заявлении.

Заместитель госсекретаря Фэннон выразил удовлетворение завершением строительства греческого участка Трансадриатического газопровода (TAP), поддержку продолжению строительства газопровода между Грецией и Болгарией (IGB) и ходом реализации проекта плавучей станции регазификации СПГ в Александруполисе и подземного хранилища природного газа в Кавале, а также в интерконнекторе между Грецией и Северной Македонией.

"Делегации Греции и Соединенных Штатов вновь подтвердили свою поддержку диверсификации вариантов экспорта источников энергии в Восточном Средиземноморье, повышения региональной и европейской энергетической безопасности и обеспечения коммерческой эффективности, что может включать новые инфраструктурные проекты, такие как EastMed", — говорится в заявлении.

Помимо этого, обсуждались потенциальные инвестиции частного сектора США в греческий энергетический сектор, возможности на рынке нефти и расширение сотрудничества в области возобновляемых источников энергии.

"Стороны приветствовали участие ExxonMobil в сотрудничестве с Total и Hellenic Petroleum в двух морских районах, которые были предоставлены для исследований и разработки на западном и юго-западном Крите, и надеются на установление новых партнерских отношений в этой области", — говорится в документе.