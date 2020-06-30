ДОХА, 30 июн /ПРАЙМ/. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман обсудил в понедельник по телефону с президентом Нигерии Мохаммаду Бухари ход выполнения сделки нефтедобывающих стран ОПЕК+, сообщило саудовское агентство новостей SPA по итогам разговора.

По информации агентства, бен Сальман и Бухари обсудили "ход выполнения сделки ОПЕК+ и пути сотрудничества для укрепления баланса на нефтяных рынках".

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на два месяца, а 6 июня это условие было продлено на июль. Далее объем сокращений снизится до 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года и 5,8 миллиона — до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.

При этом страны, недовыполнявшие свои обязательства в мае и июне, обязались компенсировать это в июле-сентябре. Среди них назывались Ирак, Казахстан, Нигерия, Ангола, Габон.