МЕХИКО, 30 июн /ПРАЙМ/. Министр нефти Венесуэлы Тарек Эль-Айссами сообщил о намерении правительства восстановить программу льготных поставок нефти странам Карибского бассейна.

"Мы в Венесуэле подготовили план перезапуска Petrocaribe… Новая энергетическая архитектура оказывает непосредственное влияние на качество жизни наших народов", — сказал Эль-Айссами в ходе выступления, части которого опубликованы в микроблоге министерства нефти Венесуэлы в Twitter.

Согласно договору Petrocaribe, который был подписан в 2005 году, 20 стран Карибского бассейна и Центральной Америки получали ежедневно около 200 тысяч баррелей венесуэльской нефти на условиях частичной оплаты, льготного кредита и бартера.

Программа Petrocaribe была запущена с целью диверсификации поставок венесуэльской нефти, которая тогда направлялась преимущественно в США. Формально она не прекращала действия, однако из договора вышли несколько участников в кризисный период, когда Венесуэла прекратила поставки.

Венесуэла в 2020 году подала жалобу в Гаагский трибунал на ограничения, которые США вводят в отношении страны с 2014 года. США ввели против Венесуэлы целый набор санкций, наиболее болезненными из которых оказались заморозка счетов страны в Европе и блокировка активов и интересов нефтегазовой PDVSA в юрисдикции США на 7 миллиардов долларов, а также запрет сделок с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов должны составить потери в поставках нефти.