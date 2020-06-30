МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Акционеры "Сургутнефтегаза" на годовом собрании во вторник утвердили дивиденды за 2019 год в размере 65 копеек на обыкновенную акцию и 97 копеек на привилегированную, говорится в материалах компании.

"Утвердить распределение прибыли (убытков) ПАО "Сургутнефтегаз" по результатам 2019 года. Объявить выплату дивиденда по привилегированной акции ПАО "Сургутнефтегаз" — 0,97 рубля, по обыкновенной акции ПАО "Сургутнефтегаз" — 0,65 рубля", — говорится в сообщении.

Реестр акционеров для получения дивидендов закроется 20 июля. Общий объем выплат составит около 30,69 миллиарда рублей. Уровень дивидендов по префам при этом почти в 8 раз ниже, чем было выплачено за 2018 год.

"Сургутнефтегаз" по итогам 2018 года на обыкновенную акцию выплатил также 65 копеек, а выплаты на привилегированную акцию составили 7,62 рубля (рост в 5,5 раза в годовом выражении).

Чистая прибыль "Сургутнефтегаза" по РСБУ, которая является базой для расчета дивидендов по привилегированным акциям, в 2019 году упала в 7,8 раза по сравнению с показателем за 2018 год и составила 105,479 миллиарда рублей. Выручка увеличилась на 2% и составила 1,556 триллиона рублей.

Акционеры "Сургутнефтегаза" на годовом собрании во вторник переизбрали совет директоров в прежнем составе. Таким образом, в состав вошли 9 человек, в том числе генеральный директор компании Владимир Богданов и главный инженер — первый заместитель генерального директора Александр Буланов. Свои места в совете сохранили также Владимир Ерохин, Николай Матвеев, Иван Диниченко, Виктор Кривошеев, Георгий Мухамадеев, Валерий Егоров, Илдус Усманов.

"Сургутнефтегаз" — одна из крупнейших нефтяных компаний России, центральный офис находится в Сургуте. Сфера деятельности "Сургутнефтегаза" охватывает разведку, обустройство и разработку нефтяных и нефтегазовых месторождений; добычу и реализацию нефти и газа; производство и сбыт нефтепродуктов и продуктов нефтехимии. Уставный капитал "Сургутнефтегаза" составляет 43,428 миллиарда рублей и разделен на 35,726 миллиарда обыкновенных и 7,702 миллиарда привилегированных акций номиналом 1 рубль.