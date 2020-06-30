МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба обсуждает введение долгосрочного десятилетнего тарифа на транспортировку газа для "Газпрома", заявил глава ведомства Игорь Артемьев.

Ранее Артемьев неоднократно заявлял, что ведомство готово обсуждать долгосрочные тарифы для "Транснефти" и "Россетей", так как компании в достаточной степени "раскрылись" перед ведомством. Говоря о "Газпроме", глава ФАС отмечал, что для получения "длинного" тарифа у компании должны быть хорошие правила недискриминационного доступа, поэтому для транспортировки газа служба пока не готова предоставить такой тариф.

"Мы сейчас обсуждаем введение десятилетнего тарифа для "Транснефти", для "Россетей" и даже "Газпрома" для газовой трубы. Нам главное, чтобы, во-первых, компании получали нормальную доходную базу для формирования инвестпрограмм, развития, ремонта, поддержания существующей сети. С другой стороны, нам важно, чтобы они уменьшали свои издержки, потому что многие действительно очень хорошо, слишком хорошо живут, в отличие от наших потребителей, и особенно в коммунальной сфере, поэтому будет инфляция минус, а не инфляция плюс в подавляющем большинстве случаев", — сказал Артемьев на брифинге с Ассоциацией европейского бизнеса.

"Однако если компания имеет экономически недостаточные, необоснованные тарифы, слишком маленькие, мы будем в отдельных случаях после глубоких проверок и изысканий давать тариф выше инфляции, восстанавливая таким образом справедливость", — уточнил он.