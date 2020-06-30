КИЕВ, 30 июн — ПРАЙМ. Транзит газа по южному маршруту газотранспортной системы (ГТС) Украины в июне составил 26,5 миллионов кубометров, что на 50% превышает показатели мая и в четыре раза больше, чем в апреле, сообщает во вторник "Оператор ГТС Украины".

"Рост объемов транспортировки газа связан с плановой остановкой на ремонт газопровода "Турецкий поток" с 23 по 28 июня. В этот период средний режим прокачки на трансбалканском направлении (ГИС Орловка) увеличился с 0,2 до 4 миллионов кубометров в сутки. Это в очередной раз доказывает, что ГТС Украины является важной для обеспечения бесперебойных поставок газа в страны Южной Европы. Ведь разветвленная система газопроводов украинской ГТС делает ее гибкой, в отличие от "Турецкого потока" или любого другого обходного газопровода", — говориться в сообщении компании.

"Турецкий поток" — экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Проектная мощность — 31,5 миллиарда кубометров газа в год. Коммерческие поставки по газопроводу начались 1 января. Ранее сообщалось, что газопровод будет остановлен на плановое техобслуживание с 23 до 29 июня.

Россия и Украина 30 декабря подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через территорию республики, в том числе транзитный контракт на пять лет. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что страна благодаря этому контракту получит за пять лет не менее 7 миллиардов долларов.