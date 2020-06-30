МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Падение спроса на газ в мире в 2020 году при реализации худшего сценария развития событий после COVID-19 может достичь рекордных 6%, следует из слов генерального секретаря Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) Юрия Сентюрина в ходе онлайн-лекции организации.

В июне свои ожидания по падению спроса уже раскрывало Международное энергетическое агентство (МЭА). Оно заявило, что прогнозирует в 2020 году крупнейшее в истории падение мирового спроса на газ — на 150 миллиардов кубометров, или на 4%.

"Вспышка заболевания вызвала высокую волатильность в энергетической отрасли — волатильность спроса, предложения и, как следствие, волатильность цен. Помимо этого, ожидается меньший экономический рост, чем предполагалось в прошлом году, что сопровождается перебоями в стабильной работе рынков из-за ограничений", — сказал Сентюрин.

"В этой связи ФСЭГ в настоящий момент прорабатывает сценарий развития событий после COVID-19, который предполагает падение спроса на природный газ в 2020 году на уровне 2,8% при позитивном раскладе и на 6% в худшем варианте", — добавил Сентюрин. Таким образом, худший сценарий ФСЭГ предполагает даже большее снижение спроса, чем рекордная оценка МЭА.

При этом, сообщил генсек организации, восстановление глобальной экономики в 2021 году не сможет компенсировать понесенные отраслью потери, а спрос на газ достигнет уровня 2019 года только в 2022 году. Однако в долгосрочной перспективе природный газ все же останется неотъемлемой частью энергетической трансформации, но его потребление в 2050 году может оказаться на 2-3%, или 100-200 миллиардов кубометров меньше, чем ожидалось в феврале этого года.

"В то же время, длительный период повышенной доступности газа дает правительствам стран-потребителей веские экономические и экологические причины для стратегической перестройки энергополитики в пользу природного газа", — резюмировал Сентюрин.