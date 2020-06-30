МОСКВА, 30 июн /ПРАЙМ/. Общий спрос инвесторов на пятилетние еврооблигации компании "Сибур" превысил 1 миллиард долларов, рассказали РИА Новости представители организаторов размещения.

"Сибур" ранее во вторник разместил пятилетние еврооблигации в объеме 0,5 миллиарда долларов с доходностью в размере 2,95% годовых. Первоначальный ориентир доходности составлял 3,125-3,25% годовых, но был снижен в ходе сбора заявок до финального уровня около 3% годовых (плюс-минус 5 базисных пунктов). Организаторами выступили Citi, Газпромбанк, Goldman Sachs, J.P. Morgan и "ВТБ Капитал".

"Сибур" выбрал оптимальное окно для размещения в условиях нестабильных рынков и достиг целевой ставки купона ниже 3%. Это самая низкая ставка среди всех выпусков еврооблигаций компании, а также это минимальная ставка для всех российских заемщиков, когда-либо размещавших еврооблигации в долларах США", — прокомментировал первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.

По его словам, общий спрос в книге заявок превысил 1 миллиард долларов, включая заявки от организаторов. Более 100 заявок поступило от инвесторов из Великобритании, стран Европы, Азии, США и России. Международный спрос в книге составил около 35%.

Значительный спрос со стороны инвесторов позволил в три раза снизить ценовые параметры размещения, в свою очередь отметил руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала" Андрей Соловьев. "Иностранные инвесторы проявили существенный интерес к размещению, в частности, активно участвовали инвесторы из континентальной Европы и Азии. Банки и частные банки купили 77% бумаг, 23% размещения ушло управляющим компаниям и фондам", — заключил он.