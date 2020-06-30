ВАШИНГТОН, 30 июн /ПРАЙМ/. Сенат США включил дополнительные санкции в отношении "Северного потока 2" в проект бюджета национальной обороны, сообщил во вторник конгрессмен-республиканец Стив Вомак.

Вомак заявил, что российские власти хотят использовать проект как инструмент принуждения, а его цель — увеличить зависимость Польши и Украины от российского газа. "Я горд быть соавтором санкций, направленных на то, чтобы остановить его строительство и аплодирую сенату за включение этого приоритета в проект бюджета национальной обороны", — написал он в своем Twitter.

Сенат под контролем республиканцев и палата представителей под контролем демократов представляют свои варианты оборонного бюджета. Потом их сводит согласительная комиссия, после чего за окончательный вариант голосуют обе палаты, и он идет на подпись президенту.

Проект предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. Штаты в декабре ввели санкции против "Северного потока 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке таких работ. Россия неоднократно указывала, что проект коммерческий и выгоден Европе.

"Газпром" предпринимает меры для завершения прокладки газопровода, суть которых он не раскрывал, и ожидает его запуска в конце 2020-го либо в начале 2021 года. На данный момент уложено около 94% труб. Вместе с тем 4 июня ряд сенаторов, включая влиятельного республиканца Теда Круза, внесли в сенат США законопроект о новых санкциях против "Северного потока 2". Согласно их заявлению, санкции распространяются на все участвующие в строительстве суда, на тех, кто содействует предоставлению этих судов, оказывает для них страховые и портовые услуги, а также на тех, кто обеспечит сертификацию для начала эксплуатации газопровода.