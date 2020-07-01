БЕНГАЗИ, 1 июл /ПРАЙМ/. Ливийские племена полностью передали контроль над нефтяными месторождениями и портами парламенту на востоке страны и Ливийской национальной армии (ЛНА) во главе с маршалом Халифой Хафтаром, заявил РИА Новости вице-председатель поддерживающего ЛНА верховного совета шейхов и старейшин племен Ливии ас-Сенуси аль-Халик.

"В понедельник мы передали нефтяные поля и порты под ответственность парламента (во главе с Акилой Салехом — ред.) и ЛНА, они могут в любое время разблокировать их", — сказал аль-Халик.

Представитель совета напомнил, что племена блокировали эти объекты во избежание использования нефтяных доходов "для финансирования терроризма и вооруженных группировок, когда ливийские средства растрачиваются на поставки оружия и переброску наемников, убивающих ливийцев".

Аль-Халик заявил, что нефтеносные районы переданы под контроль ЛНА при условии соблюдения требований племен, в противном случае нефтяные объекты будут вновь блокированы. В качестве основных условий он указал "открытие банковского счета для поступлений от нефтяных доходов, который будет находиться в ведении суверенного фонда без участия Национальной нефтяной компании (NOC) и Центробанка Ливии; справедливое распределение доходов между тремя регионами (историческими областями Ливии: Триполитанией, Киренаикой и Феццаном — ред.); изменение руководства совета директоров NOC и Центробанка в Триполи; прекращение войны; формирование нового правительства". "У нас пять требований, от которых мы не откажемся", — подчеркнул аль-Халик.

Ливийские племена — одна из трех основных политических сил в стране, наряду с западным правительством в Триполи и восточным в Тобруке/Бенгази, которое поддерживает маршал Хафтар. Главные нефтяные месторождения в стране переходят из рук в руки между силами Триполи и Хафтара.

Ранее в понедельник аль-Халик заявил РИА Новости, что ЛНА и племена контролируют нефтяные поля и порты восточных и юго-западных районов.

В пятницу пресс-секретарь Гвардии защиты нефтяных объектов Ибрагим аль-Фаиди сообщил, что силы ЛНА под прикрытием авиации начали патрулирование в районе так называемого "нефтяного полумесяца" — нефтеносных районов, расположенных на ливийском побережье в восточной части страны от города Тобрук до эс-Сидры. Цель патрулей – обеспечить защиту нефтяных объектов от любых атак, ожидаемых со стороны вооруженных группировок. Аль-Фаиди подчеркнул, что патрули не вмешиваются в работу компаний, действующих в портах и на месторождениях.

В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны и поддерживается Турцией, и Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара, политическую поддержку которому оказывает Египет.

Уже более года армия Хафтара пытается отбить столицу Ливии. Обе стороны конфликта заявляют, что противники получают помощь оружием и живой силой извне. В последние недели силы ПНС сообщали о значительных успехах в битве за Триполи и заявили о намерении развить успех, установив контроль над городом Сирт и другими территориями к востоку от столицы.