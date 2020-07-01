МОСКВА, 1 июл /ПРАЙМ/. Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) предупреждают о повышении температуры выше климатической нормы в первой декаде июля на европейской территории РФ, что может повлечь аварии на трансформаторных подстанциях из-за перегрева в восьми регионах страны, включая Кубань и Крым.

"В первой декаде июля температуры выше климатической нормы на 4-5 градусов прогнозируются на европейской территории страны. Перерасход электроэнергии из-за жаркой погоды повышает вероятность возникновения аварий на системах энергоснабжения, вызванных сбоями в работе энергосистем в связи с перегревом и возможным возгоранием трансформаторных подстанций на территории Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Волгоградской, Ростовской, Астраханской областей, Краснодарского края и Республики Крым", — говорится в сообщении на официальном сайте ВНИИ ГОЧС.

Отмечается также, что в период до 6 июля наиболее масштабные очаги природных пожаров ожидаются в центральных районах Красноярского края, на севере Иркутской области, северных и центральных районах Якутии, а также на севере и в центре Магаданской области.

Ранее сообщалось, что в условиях дефицита воды, вызванного небольшим количеством снега, водохранилища и ГЭС на маловодных реках РФ могут перейти на режим экономного расходования. Кроме того, из-за теплой и малоснежной зимы сильная засуха может грозить Нижегородской, Астраханской и Волгоградской областям. А во Владимирской, Рязанской, Московской, Тверской и Нижегородской областях возможно возникновение торфяных пожаров.