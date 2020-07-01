КРАСНОЯРСК, 1 июл /ПРАЙМ/. Аэромобильная группировка Сибирского спасательного центра МЧС России, прибывшая для ликвидации последствий ЧС после разлива топлива в Норильск, завершила работу и вернулась в Новосибирск, сообщил журналистам в среду представитель оперативного штаба.

"Сто военнослужащих Сибирского спасательного центра МЧС России из поселка Кумысный, Новосибирская область почти месяц оказывали помощь властям региона и города Норильска в ликвидации последствий розлива дизельного топлива. Во вторник группировка завершила работу и вылетела в пункт дислокации", — сказал представитель штаба.

Перед аэромобильной группировкой стояла задача по транспортировке емкостей для сбора воды при помощи плавсредств на место розлива нефтепродуктов, сбор грунта и топливно-водяной смеси, обработка сорбентом береговой линии. На месте был развернут мобильный городок, где круглосуточно в автономном режиме при любых погодных условиях спасатели МЧС России выполняли работу.

Все задачи, которые ставил оперативный штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации, были выполнены в срок на высоком профессиональном уровне, добавил представитель штаба.

"Общими усилиями специалистов единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации было собрано 32 951 кубических метров топливно-водяной смеси, более 118 километров береговой линии обработано сорбентом", — отметил представитель главка.

Он дополнил, что в ходе рабочей поездки в развернутый пункт временного размещения сводной группировки спасателей глава МЧС России Евгений Зиничев поблагодарил аварийно-спасательные подразделения за эффективную работу.

Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. Значительная часть нефтепродуктов попала в реки Далдыкан и Амбарная. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.