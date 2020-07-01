МОСКВА, 1 июл /ПРАЙМ/. Бывший канцлер ФРГ, председатель совета директоров "Роснефти" и глава комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шрёдер считает готовящиеся санкции США против "Северного потока 2" намеренным расторжением трансатлантического партнерства, сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на позицию Шрёдера для открытых слушаний комитета по экономике и энергетике бундестага.

Ранее сообщалось, что Шрёдер примет участие в открытых слушаниях комитета по экономике и энергетике бундестага, посвященных "Северному потоку 2" и энергетическому суверенитету Европы и Германии. Заседание будет посвящено обсуждению готовящихся в США новых санкций против газопровода — этому посвящены доклады экспертов, которые выступят на слушаниях. Как пояснили РИА Новости в бюро Шрёдера, экс-канцлер не будет выступать с докладом, как это и заявлено в анонсе комитета, но ответит на вопросы, если они будут ему адресованы. Отдельное общение с прессой не планируется.

"Более 120 компаний в области судостроения, инженерного дела, охраны природы и безопасности, которые работают или работали с Nord Stream 2, затронуты напрямую… За каждой из этих компаний — европейские рабочие места, которые находятся в опасности", — подчеркивает Шредер.

Он предупреждает, что финансовые последствия от санкций были бы крайне серьезными. "Инвестиции в 12 миллиардов евро в европейскую инфраструктуру были бы под угрозой, а потребители в Европе столкнулись бы с дополнительными расходами в размере четырех миллиардов евро в год", — приводит издание слова экс-канцлера.

Шредер отмечает, что санкции против союзника по НАТО в период экономического спада "есть не что иное, как сознательное расторжение трансатлантического партнерства", "нападение на европейскую экономику, недопустимое посягательство на суверенитет ЕС и энергетическую безопасность западной Европы".

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода. РФ неоднократно заявляла, что проект коммерческий и выгоден Европе.

Ранее конгрессмены Республиканской и Демократической партий внесли на рассмотрение палаты представителей США законопроект, предусматривающий усиление санкций, направленных против проекта газопровода "Северный поток 2", сообщил член палаты представителей от республиканцев Адам Кинзингер. Кроме того, в начале июня в сенат США был внесен еще один законопроект против "Северного потока 2". Он предлагает вводить санкции к страховщикам судов, работающих на прокладке газопровода.

Власти Германии готовят ответные меры, если Белый дом реализует свою угрозу дополнительных санкций против газопровода "Северный поток 2", сообщило ранее агентство Блумберг со ссылкой на правительственные источники в Берлине. Во внутреннем документе немецкого минэкономики говорится, что новые санкции США могут затронуть значительное число европейских компаний и банков, а также правительственные организации. В ответ на это правительство Ангелы Меркель рассматривает план по скоординированным действиям Евросоюза, отмечает агентство.