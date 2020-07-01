МОСКВА, 1 июл /ПРАЙМ/. Плата за коммунальные услуги в Москве оказалась самой высокой среди столиц стран-членов ЕАЭС, при этом с учетом паритета покупательной способности показатель столицы России сопоставим с Минском и Ереваном, говорится в исследовании Института проблем естественных монополий (ИПЕМ), предоставленном РИА Новости.

"Совокупная плата за коммунальные услуги в Москве является самой высокой среди столиц государств-членов ЕАЭС. В то же время с учетом паритета покупательной способности показатель столицы России сопоставим со столицами Беларуси и Армении", — сообщили РИА Новости в ИПЕМ.

ИПЕМ провел сравнительный анализ платы за коммунальные услуги в пяти столицах ЕАЭС: Москве, Ереване, Минске, Нур-Султане и Бишкеке. В анализ не вошла плата за жилищные услуги.

Объем потребления коммунальных услуг типичным домохозяйством в Москве оценивается почти в 7 тысяч рублей в месяц, что по паритету покупательной способности составляет более 250 долларов. На втором месте стоит Минск, если смотреть по паритету покупательской способности – почти 250 долларов, хотя в пересчете в рублях платеж составляет 3,5 тысяч рублей. На третьем месте стоит Ереван с платежом, превышающем 200 долларов по паритету покупательской способности, жители этой столицы платят более 6 тысяч рублей.

Жители Бишкека и Нур–Султана платят вдвое-втрое меньше. Жители Бишкека тратят более 100 долларов по паритету покупательской способности, более 2 тысяч рублей. Меньше всех платят за услуги инфраструктуры жители Нур-Султана — примерно 1,6 тысяч рублей в месяц или, по паритету покупательной способности, 80 долларов.