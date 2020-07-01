МОСКВА, 1 июл /ПРАЙМ/. "Газпром экспорт" во вторник перечислил польской PGNiG средства по решению суда о пересмотре цен на газ для Польши, но продолжает его обжаловать, сообщила российская компания.

"Сегодня ООО "Газпром экспорт" перечислило польской компании ПГНиГ денежные средства, причитающиеся к возврату в связи с решением арбитражного трибунала в отношении пересмотра цены с 2014 года по контракту купли-продажи газа в Республику Польша", — сообщили в пресс-службе "Газпром экспорта".

"В то же время ПАО "Газпром" и ООО "Газпром экспорт" продолжают обжалование в установленном порядке этого решения арбитражного трибунала", — заявила компания, отметив, что перечисление денежных средств не влечет ущерба для ее позиции в ходе обжалования.

В конце марта польская компания заявила, что выиграла у "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже дело о цене на газ и имеет право на возврат 1,5 миллиардов долларов. По данным PGNiG, суд изменил формулу цены в рамках контракта, в частности, в связи с ее непосредственной связью с котировками природного газа на европейском рынке, а решение касается поставок газа, осуществлявшихся начиная с 1 января 2014 года.

"Газпром" и "Газпром экспорт" в конце мая обжаловали решение арбитража в суде округа Свеа в Швеции. При этом "Газпром экспорт" в середине июня подписал с PGNiG дополнение к контракту, отражающее вердикт арбитража о пересмотре цен, отметив, что это не нанесет ущерба позиции группы в суде.