ВАРШАВА, 1 июл /ПРАЙМ/. Польский нефтегазовый концерн PGNIG подтверждает получение от российской компании "Газпром экспорт" средств по решению стокгольмского арбитража о пересмотре цен на газ, сообщил глава PGNIG Ежи Квечиньский.

Ранее компания "Газпром экспорт" сообщила, что перечислила средства но продолжает обжаловать решение суда.

"С удовлетворением информирую, что получил подтверждение того, что деньги от "Газпром экспорт" уже находятся на нашем счету", — написал Квечиньский в Twitter.

В конце марта польская компания заявила, что выиграла у "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже дело о цене на газ и имеет право на возврат 1,5 миллиарда долларов. По данным PGNiG, суд изменил формулу цены в рамках контракта, в частности, в связи с ее непосредственной связью с котировками природного газа на европейском рынке, а решение касается поставок газа, осуществлявшихся с 1 января 2014 года.

"Газпром" и "Газпром экспорт" в конце мая обжаловали решение арбитража в суде округа Свеа в Швеции. При этом "Газпром экспорт" в середине июня подписал с PGNiG дополнение к контракту, отражающее вердикт арбитража о пересмотре цен, отметив, что это не нанесет ущерба позиции группы в суде.