БЕРЛИН, 1 июл — ПРАЙМ. Санкции США против проекта газопровода "Северный поток 2" не отвечают "понимаю права" Германии, важно завершить проект, заявила канцер ФРГ Ангела Меркель.

"Мы имеем дело с экономическим проектом, который имеет, конечно, политические последствия, поэтому Германия предприняла столько усилий, чтобы договориться по контракту о газовом транзите на последующие годы и не отрезать Украину от транзита российского газа и от пошлин", — заявила Меркель, выступая в бундестаге.

Она заявила, что правительство считает "экстерриториальные санкции, которые ввели США, не отвечают нашему пониманию права, как и ведущиеся сейчас разговоры (в конгрессе США), которые осложнят строительство". "Мы считаем важным завершить этот проект, в этом ключе мы будем работать", — добавила она.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода. РФ неоднократно заявляла, что проект коммерческий и выгоден Европе.