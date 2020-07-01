КИЕВ, 1 июл — ПРАЙМ. Транзит газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины в январе-июне составил 24,9 миллиарда кубометров, что на 45% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает в среду "Оператор ГТС Украины".

В том числе, по информации компании, в западном направлении было переправлено 22,9 миллиарда кубометров газа: в частности, в Словакию – 16,9 миллиарда, в Венгрию – 4,2 миллиарда, в Польшу – 1,8 миллиарда; а в трансбалканском направлении — в Молдавию 1,5 миллиарда и в Румынию 0,4 миллиарда кубометров.

Оператор добавил, что в июне транзит украинской ГТС в трансбалканском направлении резко увеличился из-за остановки газопровода "Турецкий поток".

"С начала года "Газпром" полностью рассчитывается за весь объем забронированных мощностей, из которых по итогам полугодия использовал 78%. Со своей стороны ОГТСУ выполняет все суточные заявки и в дальнейшем будет обеспечивать бесперебойность транспортировки газа в европейские страны", — также говорится в сообщении на сайте компании.