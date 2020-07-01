БЕРЛИН, 1 июл — ПРАЙМ. Представители МИД и бундестага ФРГ — статс-секретарь в МИД ФРГ Нильс Аннен и парламентский статс-секретарь в Минэкономики ФРГ Томас Барайс — жестко осудили на слушаниях в комитете бундестага по энергетике готовящиеся экстерриториальные санкции США против проекта газопровода "Северный поток 2".

"Нужно исходить из того, что этот законопроект в скором времени будет принят. Однозначная позиция правительства ФРГ заключается в том, что это жесткое нарушение суверенитета ЕС", — заявил Аннен, напомнив, что в проекте задействованы компании из таких государств ЕС, как Германия, Франция, Нидерланды, Австрия.

Действия США — "это прямое и жесткое вмешательство в политику и обеспечение энергобезопасности Европы", добавил Аннен.

"Беспрецедентным случаем в партнерских трансатлантических отношениях" между ЕС и США назвал санкции парламентский статс-секретарь в Минэкономики ФРГ Томас Барайс. Он добавил, что речь идет о "массивном вмешательстве в энергообеспечение и энергосуверенитет" ЕС.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода. РФ неоднократно заявляла, что проект коммерческий и выгоден Европе.

Ранее конгрессмены Республиканской и Демократической партий внесли на рассмотрение палаты представителей США законопроект, предусматривающий усиление санкций, направленных против проекта газопровода "Северный поток 2", сообщил член палаты представителей от республиканцев Адам Кинзингер. Кроме того, в начале июня в сенат США был внесен еще один законопроект против "Северного потока 2". Он предлагает вводить санкции к страховщикам судов, работающих на прокладке газопровода.

Власти Германии готовят ответные меры, если Белый дом реализует свою угрозу дополнительных санкций против газопровода "Северный поток 2", сообщило ранее агентство Блумберг со ссылкой на правительственные источники в Берлине. Во внутреннем документе немецкого минэкономики говорится, что новые санкции США могут затронуть значительное число европейских компаний и банков, а также правительственные организации. В ответ на это правительство Ангелы Меркель рассматривает план по скоординированным действиям Евросоюза, отмечает агентство.