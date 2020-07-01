ВАРШАВА, 1 июл — ПРАЙМ. PGNiG получил от российской компании "Газпром экспорт" чуть более 1,6 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража о пересмотре цен на газ, сообщил глава этого польского нефтегазового концерна Ежи Квечиньский.

Ранее "Газпром экспорт" сообщил, что перечислил средства, но продолжает обжаловать решение суда.

"Подтверждаю, что на счет PGNiG поступило 1 606 345 733,8 доллара, возвращенных "Газпромом", — написал Квечиньский на своей страничке в соцсети Twitter.

В конце марта польская компания заявила, что выиграла у "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже дело о цене на газ и имеет право на возврат 1,5 миллиардов долларов. По данным PGNiG, суд изменил формулу цены в рамках контракта, в частности, в связи с ее непосредственной связью с котировками природного газа на европейском рынке, а решение касается поставок газа, осуществлявшихся с 1 января 2014 года.

"Газпром" и "Газпром экспорт" в конце мая обжаловали решение арбитража в суде округа Свеа в Швеции. При этом "Газпром экспорт" в середине июня подписал с PGNiG дополнение к контракту, отражающее вердикт арбитража о пересмотре цен, отметив, что это не нанесет ущерба позиции группы в суде.