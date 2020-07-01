МОСКВА, 1 июл /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть в среду вечером несколько замедлили темпы роста, трейдеры оценивают данные о том, что объёмы её добычи в США не снизились, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.51 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,78%, до 41,59 доллара за баррель, августовских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,51%, до 39,47 доллара за баррель. При этом ранее в среду нефть дорожала более чем на 2%.

Ранее минэнерго США сообщило, что, в частности, добыча нефти в стране осталась на отметке в 11 миллионов баррелей в день, а запасы бензина выросли на 1,2 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали снижения показателя на 1,6 миллиона.