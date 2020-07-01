МОСКВА, 1 июл /ПРАЙМ/. Спор по газу между Россией и Белоруссией не должен влиять на систему двусторонних отношений, отношения двух стран не сводятся к газу, нефти и другим товарам, заявил посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев.

"Я не хотел бы, чтобы мы видели спор по газу спором двух государств, спором, который влияет на систему двусторонних отношений, на огромный комплекс, по-своему, наверное, это тысячи вопросов, которые определяют наши отношения", — сказал Мезенцев в ходе онлайн-интервью.

"Я просил бы и вас, и наших коллег-журналистов, чтобы мы, даже говоря об этом, не примитивизировали наши отношения, не сводили наши отношения к нескольким позициям — газ, нефть, кефир, молочка в широком смысле слова, мясо. Вот если мы будем так говорить, во-первых, мы будем сами, если говорить о журналистах, показывать всем, что у нас нет сил разобраться в куда более глубоких, системных, стратегических отношениях, а потом и нет желания это делать. Убежден, что ни у российских, ни у белорусских журналистов такой доминирующей позиции нет", — отметил посол.

Белоруссия настаивает на необходимости пересмотра цены на газ из РФ, переговоры минэнерго республики проводит с "Газпромом" и Минэнерго РФ. В конце мая в "Газпроме" сообщали, что компания будет готова начать переговоры о поставках газа в Белоруссию с 2021 года после урегулирования вопроса с долгом страны за газ, который на тот момент оценивался в 165,6 миллиона долларов. В минэнерго республики же заявили, что у Белоруссии нет задолженности за газ, но между субъектами хозяйствования есть разногласия в определении его цены с учетом калорийности.