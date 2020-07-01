Иран возобновил поставки газа в Турцию спустя 3 месяца после диверсии на газопроводе
ТЕГЕРАН, 1 июл /ПРАЙМ/. Иран возобновил поставки газа в Турцию, прерванные подрывом на газопроводе три месяца назад, сообщил исполнительный директор Национальной газовой компании, замминистра нефти Ирана Хасан Монтазер Торбати.
"Экспорт иранского газа в Турцию, приостановленный в результате взрыва, возобновился сегодня в первой половине дня", — сказал чиновник, чье заявление было опубликовано на сайте компании.
Ранее сообщалось, что 31 марта "террористы" подорвали газопровод из Ирана в Турцию на турецкой территории, что остановило подачу газа. Тогда обошлось без жертв.
https://1prime.ru/energy/20200701/831711847.html