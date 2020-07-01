МОСКВА, 1 июл /ПРАЙМ/. Москва подтверждает, что начало погашения Минском долга за газ облегчит переговоры о цене на следующий год, заявил посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

"Российская сторона подтверждает, что как только начнутся платежи по погашению долга, не долга, задолженности — как угодно, чтобы никого не обижать — по исполнению договора, как только начнется эта работа, наверное, много легче будет говорить о том, что можно начать обсуждать цену следующего года", — сказал он в онлайн-интервью.

Мезенцев также сообщил, что "считанные часы назад" состоялась встреча министра энергетики Белоруссии Виктора Каранкевича с главой Минэнерго РФ Александром Новаком и главой Газпрома Алексеем Миллером. "Этот разговор, конечно, касался текущей повестки", — отметил он.

Посол РФ в Белоруссии подчеркнул необходимость соблюдения действующего контракта. "Соглашение подписано, и его нужно исполнять. Да, действительно, меняется конъюнктура на внешних рынках. Да, цена газа, привязанная к цене нефти, подвержена колебаниям. Но в стратегическом, долгосрочном плане эти колебания, по сути, стираются, потому что краткосрочные контракты могут показывать совершенно другую цену, но это контракты недели, двух, месяца, совершенно других объемов, чем требует народное хозяйство и экономика Белоруссии", — пояснил он.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявлял, что в нынешних условиях цена на российский газ для республики должна составлять 40-45 долларов за тысячу кубометров с учетом логистики, а не 127 долларов, как сейчас. Минэнерго республики заявило, что настаивает на необходимости пересмотра цены на российский газ для Белоруссии на 2020 год с определением ее "корректного и справедливого уровня".

В конце мая в Газпроме сообщали, что компания будет готова начать переговоры о поставках газа в Белоруссию с 2021 года после урегулирования вопроса с долгом страны за газ, который на тот момент оценивался в 165,6 миллиона долларов. В минэнерго республики же заявили, что у Белоруссии нет задолженности за газ, но между субъектами хозяйствования есть разногласия в определении его цены с учетом калорийности.