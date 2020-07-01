МОСКВА, 1 июл /ПРАЙМ/. Саудовская Аравия пригрозила разжечь новую ценовую войну, если Ангола и Нигерия не компенсируют свою неспособность соблюдать обязательства по сокращению добычи нефти, сообщает агентство Dow Jones со ссылкой на источники.

Сообщается, что недавно министр энергетики королевства Абдулазиз бен Сальман аль-Сауд выдвинул ультиматум Анголе и Нигерии, попросив их предоставить подробные обещания по сокращению добычи нефти.

Источники сообщают, что в ходе видеоконференции стран ОПЕК 18 июня Абдулазиз бен Сальман дал понять, что королевство будет продавать свою нефть со скидкой для того, чтобы подорвать позиции Анголы и Нигерии, после того как они заявили, что не готовы выполнить обязательства.

"Мы знаем, кто ваши покупатели", — заявил министр в ходе видео-конференции, по словам источников.

Агентство пишет, что жесткая позиция де-факто лидера ОПЕК грозит новым обострением среди стран-членов картеля.

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на два месяца, а 6 июня это условие было продлено на июль. Далее объем сокращений снизится до 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года и 5,8 миллиона — до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.

При этом страны, недовыполнявшие свои обязательства в мае и июне, обязались компенсировать это в июле-сентябре. Среди них назывались Ирак, Казахстан, Нигерия, Ангола, Габон.