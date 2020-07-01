КИЕВ, 1 июл /ПРАЙМ/. Украина на 24% нарастила импорт газа в первом полугодии 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщила в среду пресс-служба ОАО "Оператор ГТС Украины".

"За первое полугодие 2020 года общие поступления природного газа из стран ЕС на Украину составили 7 миллиардов кубометров, что на 24% (на 1,3 миллиарда кубометров) больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это также на 40% превышает средний показатель в 2016-2019 годах", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте оператора ГТС.

В частности, по оперативным данным ООО "Оператор ГТС Украины", в июне 2020 году на Украину было импортировано 1,8 миллиарда кубометров природного газа. Это на 9% больше (на 154 миллионов кубометров) импортных объемы июня 2019-го. Вместе с тем это на 36% (или 482 миллиона кубометров) больше, чем в мае 2020 года.

Всего за первые шесть месяцев 2020 года импорт из Словакии составил 3,9 миллиарда кубометров (+16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), из Венгрии — 2,2 миллиарда кубометров (+39%), из Польши — 0,9 миллиарда кубометров (+34%).

"Заметим, что указанные объемы импорта включают виртуальный реверс (backhaul), который впервые стал доступен с началом этого года: из Венгрии — 1,2 миллиарда кубометров и из Польши — 0,5 миллиарда кубометров", — отметили в пресс-службе.

В компании подчеркнули, что с начала года 3,7 миллиарда кубометров импортируемых объемов, из которых 49%, или 1,8 миллиарда кубометров поступили в режиме shorthaul, были направлены в подземные газохранилища для хранения на "таможенном складе".

На сегодня "голубое топливо" поступает исключительно из стран Европейского союза, Украина не импортирует газ из Российской Федерации с ноября 2015 года.