КРАСНОЯРСК, 2 июл /ПРАЙМ/. Специалисты собрали за сутки 23 кубических метра топливно-водяной смеси на месте аварии на ТЭЦ в Норильске, всего с начала работ собрано 33 107 кубометров, сообщил журналистам в четверг представитель оперативного штаба.

"За сутки собрано топливно-водяной смеси 23 кубометра (всего 33 107 кубометра)", — сказал представитель оперштаба.

По его словам, в места складирования на территории ТЭЦ-3 вывезено 4 879 тонн загрязненного поверхностного грунта (всего 172 159 тонн). Обработано сорбентом 2,9 километра береговой линии.

На ликвидации чрезвычайной ситуации работают 335 человек и 194 единицы техники, из них от МЧС России 22 человека и 5 единиц техники. Авиационная группировка – четыре воздушных судна.

Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.