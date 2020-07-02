МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Прокуратура США подала иск о наложении ареста на перевозимое в Венесуэлу иранское топливо, которое помещалось в танкерах, на основании возможного нарушения введенных Вашингтоном санкций, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на обращение прокурора.

Как заявил прокурор округа Колумбия Зиа Фаруки, иранский бизнесмен Махмуд Маданипур (Mahmoud Madanipour), связанный с иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР), признанным террористической организацией в США, организовал поставки топлива через несколько подставных компаний, чтобы обойти введенные Вашингтоном санкции. Как утверждают американские следователи, он проводил продажи топлива через зарегистрированные в ОАЭ фирмы, организовывал опасные перегрузочные операции с судна на судно и фальсифицировал данные о происхождении топлива.

Как говорится в иске, доходы от продажи топлива через агентов КСИР "согласуются с целым рядом незаконных действий КСИР, включая распространение оружия массового уничтожения и средств его доставки, поддержку терроризма и различные нарушения прав человека в стране и за рубежом".

Как отмечает издание, подав иск "о гражданской конфискации", прокуратура намерена не только помешать доставке иранского топлива в Венесуэлу, но также лишить Тегеран дохода от этих поставок и не допустить их в будущем. Маданипур, его базирующиеся в ОАЭ компании и постоянное представительство Ирана при ООН не ответили на запрос газеты о комментарии.

Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность введения новых санкций против Ирана, чтобы заблокировать экспорт иранской нефти в Венесуэлу. После того, как пять иранских танкеров отправились в латиноамериканскую страну, рассматривался вопрос о санкциях против экипажей танкеров или конфискации этих танкеров в случае дозаправки в портах третьих стран.

Венесуэла уже подала жалобу в Гаагский трибунал на ограничения, которые США вводят в отношении страны с 2014 года. США ввели против Венесуэлы целый набор санкций, наиболее болезненными из которых оказались заморозка счетов страны в Европе и блокировка активов и интересов нефтегазовой PDVSA в юрисдикции США на 7 миллиардов долларов, а также запрет сделок с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов должны составить потери в поставках нефти.