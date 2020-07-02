МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Добыча газа в России в январе-июне текущего года снизилась на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 340,808 миллиарда кубометров, в июне добыча составила 47,697 миллиарда, говорится в материалах Центрального диспетчерского управления ТЭК (ЦДУ ТЭК).

В том числе, согласно данным ЦДУ, "Новатэк" в январе-июне снизил добычу газа на 0,6%, до 34,980 миллиарда кубометров, в июне показатель составил 5,172 миллиарда кубометров.

Добыча газа "Роснефтью" в январе-июне снизилась на 1,9%, до 21,552 миллиарда кубометров, в июне показатель составил 3,134 миллиарда кубометров.

Добыча газа "Газпром нефтью" выросла по итогам января-июня на 8,8%, до 10,942 миллиарда кубометров, в июне компания добыла 1,782 миллиарда кубометров. "Лукойл" нарастил в январе-июне добычу газа на 2,2%, до 10,497 миллиарда кубометров, в июне показатель составил 1,498 миллиарда.

Добыча газа "Сургутнефтегазом" за шесть месяцев снизилась на 1,8%, до 4,698 миллиарда кубометров, по итогам июня компания добыла 702,3 миллиона кубометров. Добыча газа "Русснефтью" выросла в январе-июне на 1,4%, до 1,163 миллиарда кубометров, в июне добыча составила 165,2 миллиона кубометров. В свою очередь, "Татнефть" за шесть месяцев снизила добычу газа на 13,8%, до 420,3 миллиона кубометров, в июне компания добыла 60,2 миллиона кубометров.

Операторы СРП в январе-июне увеличили добычу на 11,2%, до 15,323 миллиарда кубометров, в июне показатель составил 2,138 миллиарда кубометров.