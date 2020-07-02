МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Спрос на углеводороды в мире будет восстанавливаться долго, на докризисный уровень выйдет скорее к концу 2021 года при оптимистичном сценарии, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Несмотря на тот отскок, который мы наблюдаем в течение ближайших месяцев, мы в этом году не выйдем на предыдущие уровни, выйдем, скорее всего, может быть к концу 2021 года. На мой взгляд, это достаточно оптимистично", — сказал Новак в ходе конференции, организованной международным дискуссионным клубом "Валдай".