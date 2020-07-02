С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл — ПРАЙМ. Конституционный суд (КС) России направил на пересмотр дело о взыскании с компании Gazprom Neft Trading GmbH задолженности, возникшей после уплаты перевозчиком экспортируемых нефтепродуктов НДС из-за того, что их транспортировка в 2014 году разделилась на внутрироссийский и международный этапы, следует из материалов суда.

КС в среду опубликовал на своем официальном сайте постановление по делу о проверке конституционности ряда положений Налогового кодекса РФ по жалобе Gazprom Neft Trading.

АВАРИЯ У МУРМАНСКА

Эта компания в 2014 году поставляла нефтепродукты из России в Нидерланды, заключив договор на международную перевозку с ООО "СКФ Атлантик", что подразумевало нулевую ставку НДС. Однако по ходу следования зафрахтованное судно получило повреждения, и в порту Мурманска груз был перевален на судно другого владельца.

При этом прежний коносамент (документ, который подтверждает право собственности на груз и выдается его перевозчиков грузовладельцу) на всю международную перевозку был аннулирован, а взамен выдано два новых – на внутрироссийский этап и на перевозку за пределы РФ.

В результате одноэтапная международная перевозка была разделена на два этапа, осуществленных с использованием различных судов, которые завершились вывозом груза заявителя за пределы территории РФ.

Поскольку первый этап формально перестал отвечать требованиям Налогового кодекса к применению нулевой ставки НДС, перевозчик уплатил этот налог по ставке 18% и впоследствии стал взыскивать эту сумму с заявителя в качестве задолженности по договору. А компании Gazprom Neft Trading не удалось убедить арбитражные суды в том, что перевозка не утратила экспортного характера, что и стало причиной обращения в КС РФ.

МНЕНИЕ КС

Как отметил КС, в тех случаях, когда экспортная операция вывоза продукции за пределы РВ разбивается на этапы в результате обстоятельств непреодолимой силы (и на внутрироссийском этапе облагается НДС), создаются неблагоприятные условия для продвижения российских товаров на международных рынках. А это не соответствует конституционному требованию поддержки конкуренции и вступает в противоречие с принципом равенства налогообложения, поскольку плательщики НДС, осуществляющие одинаковые по своей сути операции, не должны нести разное налоговое бремя.

"Для целей применения ставки ноль процентов по налогу на добавленную стоимость должна быть соблюдена совокупность двух условий: реальность экспорта и документальное подтверждение права на применение налоговой ставки ноль процентов", — отмечается в постановлении Конституционного суда.

Как уточнил КС, право на нулевой НДС подтверждается, в частности, предоставлением коносамента (как действующего, так и аннулированного). "Непредвиденное прекращение действия первоначального коносамента, в соответствии с которым фактически состоялась перевозка груза лишь на части маршрута экспорта товара в результате его передачи экспортером судовладельцу путем перегрузки груза на иное судно, не изменяет его доказательственного значения для целей применения ставки ноль процентов по налогу на добавленную стоимость", — указывается в постановлении.

По оценке КС, оспариваемые нормы Налогового кодекса соответствуют конституции, поскольку не препятствуют тому, чтобы нулевая ставка НДС применялась и в тех случаях, когда налогоплательщик из-за непредвиденных обстоятельств фактически оказывал услуги перевозки экспортируемой продукции только в пределах России (при условии, если будут представлены документы, которые подтверждают связь этих услуг с завершенной экспортной операцией).

"Правоприменительные решения, принятые по делу компании Gazprom Neft Trading GmbH на основании (оспариваемых — ред.) положений… Налогового кодекса Российской Федерации в истолковании, расходящемся с их конституционно-правовым смыслом, выявленным в настоящем постановлении, подлежат пересмотру в установленном порядке", — заключил Конституционный суд.