МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Минэнерго РФ считает правильным двигаться в сторону расширения системы НДД в нефтяной отрасли России, в частности, спектра месторождений, на которые эта система распространяется, сообщил директор департамента добычи и транспортировки нефти и газа ведомства Александр Гладков.

"Есть еще очень много вопросов, которые касаются объема особенностей исчисления налогообложения, но в целом я хотел бы подчеркнуть, что нам кажется, что движение в сторону развития НДД, расширения спектра месторождений, которые мы будем туда погружать, — это правильное движение", — сказал он в рамках онлайн-конференции "Анализ эффективности налоговой системы в ТЭК: новые экономические реалии, качество и количество запасов УВС".

В июне замминистра финансов Алексей Сазанов в интервью агентству Рейтер заявил, что введение налога на добавленный доход (НДД) в России в рамках эксперимента в нефтяной отрасли для ряда месторождений лишило бюджет 213 миллиардов рублей доходов в 2019 году, назвав новый налоговый режим самой большой ошибкой в своей карьере.

Как отметил Гладков, накануне на совещании Минэнерго, Минфина и представителей нефтяных компаний обсуждался вопрос о системе НДД в части оценки этого налогового режима каждой из сторон. "На мой взгляд, это одно, наверное, из первых застрельных совещаний, в рамках которого Минфин высказал свою позицию по видоизменению НДД. У него появились предложения, связанные с теми предложениями, которые давали нефтяники, а также в связи с тем, что он видит по поводу собираемости налогов", — сказал он.

"Есть некие разногласия между нефтяниками, нами и Минфином относительно того, как оценивать результаты работы месторождений, которые действуют сейчас в рамках НДД. Вот мы начали разговор с Минфином относительно того, будет ли что-то меняться, будет ли расширяться и так далее. Соответственно, сейчас мы начинаем обмениваться экономическими расчетами и информацией с тем, чтобы впоследствии выйти на принятие какого-либо решения", — заключил Гладков.

Система НДД, пока в рамках пилотных проектов, начала применяться в 2019 году. В ее рамках налог взимается не с объемов нефти, а с денежного потока. Базой для исчисления этого налога стала расчетная выручка от операционной и инвестиционной деятельности, связанной с разведкой и добычей сырья на лицензионном участке, уменьшенная на величину фактических расходов, НДПИ, экспортной пошлины и транспортных расходов. Ставка НДД — 50%.