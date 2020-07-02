МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Создание координирующего органа для газового рынка серьезно обсуждается, заявил министр энергетики России Александр Новак в ходе конференции, организованной международным дискуссионным клубом "Валдай".

"Сейчас все больше дискуссий, на мой взгляд, еще появляется о том, что не сделать ли такую же практику, как в нефтяной отрасли, объединение ведущих производителей, регулирование, в других отраслях, не только топливно-энергетического комплекса", — сказал Новак.

"Во-первых, в топливно-энергетическом комплексе звучат такие предложения, в газовой отрасли, поскольку там также существенная волатильность существует и есть тоже избытки предложения на рынке, могли бы создать такой координирующий орган. У нас, например, Форум стран-экспортеров газа не является организацией, которая регулирует объемы, это в большей степени такой совещательный орган и обмен мнениями. И такие вопросы серьезно обсуждаются", — сообщил министр.

Замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский в конце мая сообщал, что Форум стран-экспортеров газа (ФСЭГ) мог бы сыграть консолидирующую роль на рынке "голубого топлива", как уже сыграла ОПЕК+ на нефтяном рынке. Генеральный секретарь ФСЭГ Юрий Сентюрин также заявлял, что организация выступает в поддержку механизмов обеспечения стабильности на газовых рынках и способна стать координационной площадкой по выработке соответствующей системы мер и договоренностей.