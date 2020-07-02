МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в четверг четвертый торговый день подряд бьет рекорд за всю историю наблюдений с начала 2018 года, следует из данных биржи.

По итогам торговой сессии 2 июля цена Аи-95 с поставкой в Европейской части России по национальному индексу достигла 58,696 тысячи рублей за тонну, увеличившись на 0,64% по сравнению с предыдущим показателем.

При этом объем торгов составил 6,795 тысячи тонн, или 398,84 миллиона рублей.

Предыдущие исторические максимумы были зафиксированы в понедельник и вторник, а до этого в пятницу. Среда была нерабочим днем.

Цена бензина Аи-92 по итогам торгов четверга составила 50,883 тысячи рублей за тонну по национальному индексу. Это на 0,44% выше уровня предыдущей торговой сессии.

Объем торгов этим бензином составил 12,450 тысячи тонн, или 633,49 миллиона рублей.