МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Средняя розничная цена на бензин в России снизилась темпы роста: с 22 по 28 июня она увеличилась на 5 копеек по сравнению с предыдущей неделей — до 45,18 рубля за литр, а дизельное топливо подорожало на 3 копейки, до 47,88 рубля за литр, свидетельствуют материалы Росстата.

Во второй половине мая бензин в РФ дорожал на 1-2 копейки в неделю, в первую неделю июня — на 6 копеек, затем — на 8 копеек, а в предшествовавшую рассматриваемой неделю темп роста цен и вовсе достиг пиковой отметки в 13 копеек.

В том числе, по данным статистического ведомства, к 29 июня средняя розничная цена на бензин марки Аи-95 выросла на 6 копеек, до 46,26 рубля за литр, Аи-92 — на 4 копейки, до 42,70 рубля за литр, Аи-98 — на 3 копейки, до 52,27 рубля за литр.

Рост цен на автомобильный бензин был отмечен в 39 центрах субъектов РФ. Более всего он подорожал в Кызыле – на 1,6%.

В Москве за прошедший период цены на бензин не изменились, в Санкт-Петербурге – выросли на 0,1%.

При этом производство бензина в РФ снизилось впервые с середины мая: за период с 22 по 28 июня уменьшилось на 2,1% по сравнению с предыдущей неделей — до 775,6 тысячи тонн, следует из материалов Росстата.

Производство дизельного топлива сократилось на 0,4% — до 1,45 миллиона тонн.

Выпуск бензина в мае составил 2,494 миллиона тонн, дизтоплива — 106,7 тысячи тонн.

В июне Минэнерго РФ ожидало снижения спроса на бензин в РФ со стороны потребителей в июне 2020 года на 10% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. При этом ведомство рекомендовало нефтяникам в июне переориентировать экспортные потоки топлива на внутренний рынок, а также произвести бензина в июне на уровне прошлого года в размере более 3,1 миллиона тонн. Нефтяники готовы выполнить рекомендацию, отмечало министерство.