МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. "Газпром" продолжает разработку новой программы долгосрочной мотивации менеджмента, планирует внести ее на утверждение советом директоров в четвертом квартале, сообщил журналистам зампред правления компании Фамил Садыгов.

"Мы продолжаем разработку новой программы долгосрочной мотивации с привязкой к динамике капитализации компании и планируем в четвертом квартале текущего года внести ее на утверждение советом директоров", — заявил он.

При этом на 8 июля запланировано заочное рассмотрение советом директоров вопроса о программе участия руководящих работников в уставном капитале "Газпрома". "Важно отметить, что в рамках данного вопроса будут рассмотрены изменения в действующую программу, которые носят в основном технический характер", — сказал Садыгов.