МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России фиксирует незначительный рост цен на бензин, который был связан с выходом страны из режима самоизоляции, однако спрос и предложение уже стабилизировались, заявил журналистам начальник управления регулирования ТЭК и химической промышленности ведомства Армен Ханян.

"Ведомство фиксирует незначительное увеличение роста цен на бензины, обусловленное выходом страны из режима самоизоляции и активным использованием личного автомобильного транспорта. На короткий промежуток времени спрос сильно превысил предложение. Но в настоящее время он стабилизировался", — сообщил он.

Ханян также отметил, что розничные цены растут в пределах инфляции, ценовых скачков нет.

"По нашим прогнозам, скоро предложение бензинов на бирже получит нужный импульс и окончательно догонит спрос. В настоящее время нет причин для сильного беспокойства", — заключил он.

Согласно данным Росстата, опубликованным ранее в четверг, средняя розничная цена на бензин в России снизила темпы роста: с 22 по 28 июня она увеличилась на 5 копеек по сравнению с предыдущей неделей — до 45,18 рубля за литр, а дизельное топливо подорожало на 3 копейки, до 47,88 рубля за литр.

Во второй половине мая бензин в РФ дорожал на 1-2 копейки в неделю, в первую неделю июня — на 6 копеек, затем — на 8 копеек, а в предшествовавшую рассматриваемой неделю темп роста цен и вовсе достиг пиковой отметки в 13 копеек.