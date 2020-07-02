САМАРА, 2 июл /ПРАЙМ/. Движение транспорта по Южному шоссе ограничили в Самарской области из-за плановых работ на газопроводе, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону.

Ранее новостной портал gorodnsk63.ru опубликовал видео, на котором газ фонтаном вырывается из трубопровода, по его данным, произошла авария.

"В целях проведения работ на газопроводе низкого давления диаметром 377 миллиметров в одном километре южнее населенного пункта Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский ограничено движение автотранспорта по Южному шоссе от улицы Утевская до Стромиловского шоссе", — говорится в сообщении.

По данным ГУМЧС, пострадавших нет, эвакуация не проводилась, на жизнедеятельность населения ситуация не повлияла, потребители газом обеспечены. Информацию о том, что на газопроводе произошла авария, в ведомстве не подтверждают и не опровергают.

В пресс-службе ГУМВД по Самарской области РИА Новости уточнили, что, скорее всего, движение на дороге будет перекрыто до утра.