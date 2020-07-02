МЕХИКО, 2 июл /ПРАЙМ/. Бывшие президенты Панамы Хуан Карлос Варела и Рикардо Мартинелли дают показания в генеральной прокуратуре страны по коррупционным делам Odebrecht и New Business, сообщают местные СМИ.

"Около 9 утра бывшие президенты Хуан Карлос Варела (2014-2019) и Рикардо Мартинелли (2009-2014) прибыли в штаб-квартиру специализированной антикоррупционной прокуратуры, где их допросят в рамках дел Odebrecht и New Business", — сообщило издание Estrella.

По словам Мартинелли, которого 2 дня назад выписали из больницы после проблем с сердцем, в отношении него нарушен принцип специальности. Согласно этому правилу, после экстрадиции из США по обвинениям в прослушке телефонов и растрате его не могут судить в рамках иного процесса. В августе 2019 года суд признал его невиновным.

Варела воздержался от комментариев прессе и сообщил, что все показания будут даны обвинению. В заявлении офиса экс-президента отмечается, что бывший глава государства получил во вторник уведомление о необходимости явиться в суд 2 июля для дачи показаний по делу о коррупционном скандале вокруг компании Odebrecht.

Представители властей ряда стран Латинской Америки получали миллионные взятки от Odebrecht, одного из основных подрядчиков бразильского энергогиганта Petrobras. Согласно информации суда США, Odebrecht заплатила иностранным политикам и представителям властей в общей сложности 439 миллионов долларов с 2001 по 2016 год. В число получателей "благодарностей" от строительного гиганта за выгодные контракты вошли чиновники Аргентины, Колумбии, Доминиканской Республики, Эквадора, Гватемалы, Мексики, Панамы, Перу, Венесуэлы.