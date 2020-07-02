КИЕВ, 2 июл /ПРАЙМ/. Энергетическая компания "Донбассэнерго" заявила об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации из-за того, что предприятие "Донецкоблгаз" прекратило распределение газа на Славянскую ТЭС (теплоэлектростанцию).

"Первого июля 2020 года публичное акционерное общество "Донецкоблгаз" прекратило распределение газа на Славянскую ТЭС. ПАО "Донбассэнерго" считает такие действия незаконными и заявляет о реальной угрозе прекращения производства и отпуска электроэнергии в объединенную энергосистему Украины со стороны теплоэлектростанции", — сообщили в пресс-службе "Донбассэнерго" в четверг.

В связи со сложившейся ситуацией предприятие обратилось в офис президента Украины Владимира Зеленского, кабмин, Совет национальной безопасности и обороны Украины, министерство энергетики и угольной промышленности, Службу безопасности, Донецкую обладминистрацию, а также в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

В своем обращении "Донбассэнерго" требует вмешаться в ситуацию и возобновить распределение газа на Славянскую ТЭС, чтоб предотвратить возникновение чрезвычайной ситуации в Донецкой области.

"Ведь надежность электрообеспечения коммунального предприятия "Вода Донбасса", поставляющего питьевую воду в Донецкую область, зависит прежде всего от работоспособности Славянской ТЭС, поскольку КП "Вода Донбасса" присоединено к шинам открытого распределительного устройства станции. Таким образом, вынужденная остановка или ограничение работы Славянской ТЭС в связи с незаконными действиями ПАО "Донецкоблгаз" приведет к ограничению электрообеспечения стратегического предприятия КП "Вода Донбасса", а следовательно, — ограничению водоснабжения Донецкой области", — добавили в "Донбассэнерго".