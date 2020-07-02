МОСКВА, 2 июл /ПРАЙМ/. Объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на 1 июля составил 19,941 миллиарда кубометров, увеличившись за сутки на 0,37%, свидетельствуют данные на сайте "Укртрансгаза".

Уровень заполнения хранилищ вырос до 64,43% с 64,19% в предыдущий день.

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев 18 июня сказал, что компания надеется выйти на новый рекорд по запасам газа на конец этого сезона закачки. На начало отопительного сезона в прошлом году запасы газа в ПХГ составляли 21,8 миллиарда кубометров, на конец сезона — 15,8 миллиарда.

Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.

Россия и Украина в конце декабря 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину, в том числе, транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов кубометров в последующие четыре года. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита газа с 1 января 2020 года после истечения срока предыдущего контракта.

Согласно протоколу о газовом сотрудничестве, "Газпром" и "Нафтогаз" могут рассмотреть прямые поставки газа на Украину со скидкой от цены европейского хаба (NCG) в зависимости от объемов.