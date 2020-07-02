МОСКВА, 2 июл /ПРАЙМ/. Нефтегорский ГПЗ ведет работы по ликвидации отказа продуктопровода низкого давления в Волжском районе Самарской области, сообщил РИА Новости представитель предприятия.

"Предположительно, причиной отказа мог стать несанкционированный отвод. На предприятии создана комиссия по выяснению причин произошедшего", — пояснил он.

Продуктопровод предназначен для транспортировки сырья для технологических нужд, не задействован в газоснабжении населения, отметил он.

На месте работ организовано дежурство пожарной техники. Ремонтные работы планируется завершить в кратчайшие сроки, уточнил он.

Ранее в четверг экстренные службы Самарской области сообщили, что аварийная бригада повредила незаконную врезку в технологический газопровод низкого давления в Самарской области, пострадавших нет.

В четверг в 16.25 поступило сообщение о том, что во время земляных работ аварийной бригадой АО "Нефтегорский газоперерабатывающий завод" была повреждена незаконная врезка в технологический газопровод низкого давления диаметром 377 миллиметров, располагающаяся километром южнее населенного пункта Верхняя Подстепновка микрорайона Волжский.

Ранее пресс-служба ГУМЧС по региону сообщила, что движение транспорта по Южному шоссе ограничили в Самарской области из-за плановых работ на газопроводе. Также новостной портал gorodnsk63.ru опубликовал видео, на котором газ фонтаном вырывается из трубопровода, по его данным, произошла авария.

Уточняется, что движение автотранспорта по Южному шоссе от улицы Утевская до Стромиловского шоссе ограничено двумя экипажами ГИБДД. Проводится отжиг газа в технологическом колодце в районе населенного пункта Лопатино микрорайона Волжский.

Также ведутся работы по подготовке к отжигу газа в технологическом колодце в районе северного кладбища Новокуйбышевска.